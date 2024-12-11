В аэропорту Сочи введён план «Ковёр» из-за угрозы атак БПЛА
План «Ковëр» введён в аэропорту Сочи, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы в целях безопасности. Предварительно, это связано с атакой БПЛА на регион, сообщает SHOT.
Также об отражении массированной атаки беспилотников сообщает губернатор Крыма Сергей Аксёнов. Уже сбито два БПЛА над акваторией Чёрного моря, а также две воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана.
Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили и уничтожили два дрона самолётного типа над акваторией Чёрного моря. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, беспилотные летательные аппараты были сбиты на высоте почти 2 км.
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