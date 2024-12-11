Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 18:47

В аэропорту Сочи введён план «Ковёр» из-за угрозы атак БПЛА

План «Ковëр» введён в аэропорту Сочи, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы в целях безопасности. Предварительно, это связано с атакой БПЛА на регион, сообщает SHOT.

Также об отражении массированной атаки беспилотников сообщает губернатор Крыма Сергей Аксёнов. Уже сбито два БПЛА над акваторией Чёрного моря, а также две воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана. 

Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили и уничтожили два дрона самолётного типа над акваторией Чёрного моря. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, беспилотные летательные аппараты были сбиты на высоте почти 2 км.

Обложка ©

Telegram / Аэропорт Сочи

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar