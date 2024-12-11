В аэропорту Сочи введён план «Ковёр» из-за угрозы атак БПЛА

План «Ковëр» введён в аэропорту Сочи, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы в целях безопасности. Предварительно, это связано с атакой БПЛА на регион, сообщает SHOT.

Также об отражении массированной атаки беспилотников сообщает губернатор Крыма Сергей Аксёнов. Уже сбито два БПЛА над акваторией Чёрного моря, а также две воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана.