Российская ПВО сбила два украинских дрона над Чёрным морем

Средства ПВО перехватили и уничтожили два дрона самолётного типа над акваторией Чёрного моря на высоте почти два километра. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Продолжается контроль обстановки. Несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», — написал он в телеграм-канале.

В 20:53 в Севастополе объявили воздушную тревогу. Развожаев попросил граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.