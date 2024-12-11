Росавиация: Временные ограничения в аэропорту Сочи сняты

Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что введённые ранее ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты. За время паузы на запасные аэродромы ушли 11 летевших самолетов: семь — в Минеральные Воды, три — в Астрахань, один — во Владикавказ. Об этом он написал в своём Telegram-канале.