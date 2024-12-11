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Регион
11 декабря, 20:27

Росавиация: Временные ограничения в аэропорту Сочи сняты

Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что введённые ранее ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты. За время паузы на запасные аэродромы ушли 11 летевших самолетов: семь — в Минеральные Воды, три — в Астрахань, один — во Владикавказ. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет», — отметил Кореняко.

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Напомним, что временные ограничения были введены с 19:32 мск в связи с угрозой атаки БПЛА на регион. Позже власти Севастополя отчитались об уничтожении семи дронов ВСУ над Чёрным морем.

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Telegram / Аэропорт Сочи

Анатолий Цейко
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