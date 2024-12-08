Аэропорт Дамаска отменил прилёт и вылет всех самолётов до 18 декабря

«В период до 18 декабря 2024 года все рейсы в/из аэропорта Дамаск приостановлены» , — говорится в документе, согласно которому работа аэропорта может быть возобновлена в 19:00 по всемирному времени (22:00 мск) 18 декабря.

28 ноября боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* нарушили соглашение о деэскалации и начали наступление в Алеппо и Идлибе. Террористы при поддержке тысяч иностранных боевиков с нескольких направлений атаковали позиции Армии САР. Сирийские военные в ответ нанесли удары по линиям снабжения боевиков к западу от Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе. Некоторые эксперты полагают, что наступление боевиков осуществляется с координацией и поддержкой США и Израиля. В ночь на 8 декабря СМИ сообщили, что президент Сирии покинул Дамаск, а сирийские мятежники захватили столицу и объявили о свержении Башара Асада.