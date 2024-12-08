Сирийские мятежники объявили по гостелевидению о свержении Асада

Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с заявлением, что они установили контроль над республикой и свергли действующего президента Башара Асада. Они утверждают, что полностью контролируют Дамаск.

Сирийские боевики объявили по гостелевидению о захвате Дамаска и свержении Асада. Видео © X / Breaking911

«Башар Асад свергнут, все... заключенные отпущены из тюрем», — объявили они в эфире и призвали не устраивать погромов.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*. По его словам, он и некоторые министры находятся в столице. Глава кабмина также заявил, что в истории САР начинается «новый этап».

«Мы связались с (руководителем «Хайат Тахрир аш-Шам»*) Абу Мухаммадом аль-Джулани и руководством оперативного штаба боевиков. Он сказал, что будет продолжено предоставление услуг населению, что не будет мести и репрессий», — сказал Мухаммед Гази аль-Джаляли.

Напомним, что в конце ноября террористы начали наступление в Сирии, захватив несколько городов и вытеснив правительственные войска. Например, боевики овладели городом Хама, а также захватили Алеппо и часть территории в провинции Идлиб. По данным СМИ, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в ночь на 8 декабря покинул Дамаск на грузовом самолёте.