Израильские танки прибыли к границе с Сирией

Танковое подразделение израильской армии (ЦАХАЛ) прибыло в буферную зону на границе с Сирией близ города Эль-Кунейтра. Об этом сообщают Maariv и The Times.

Активность израильской армии на границе началась на фоне наступления боевиков в Сирии, которые ночью вошли в Дамаск. По сведениям Maariv, израильская артиллерия обстреляла район села Барика, расположенного в буферной зоне на юге Сирии в районе Голанских высот. Издание пишет, что ЦАХАЛ пытался не допустить приближения боевиков к границе. Данные о переброске военных подтвердила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В соответствии с оценкой ситуации после недавних событий в САР, включая вход вооружённых лиц в буферную зону, Армия обороны Израиля развернула войска в буферной зоне и ряде других мест, что необходимо для её обороны, дабы обеспечить безопасность [израильских] населённых пунктов на Голанских высотах и граждан Израиля», — сказано в официальном заявлении ЦАХАЛ.