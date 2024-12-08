Израильские танки прибыли к границе с Сирией
Армия Израиля заявила о вводе войск с танками в буферную зону на границе с Сирией
Танковое подразделение израильской армии (ЦАХАЛ) прибыло в буферную зону на границе с Сирией близ города Эль-Кунейтра. Об этом сообщают Maariv и The Times.
Активность израильской армии на границе началась на фоне наступления боевиков в Сирии, которые ночью вошли в Дамаск. По сведениям Maariv, израильская артиллерия обстреляла район села Барика, расположенного в буферной зоне на юге Сирии в районе Голанских высот. Издание пишет, что ЦАХАЛ пытался не допустить приближения боевиков к границе. Данные о переброске военных подтвердила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«В соответствии с оценкой ситуации после недавних событий в САР, включая вход вооружённых лиц в буферную зону, Армия обороны Израиля развернула войска в буферной зоне и ряде других мест, что необходимо для её обороны, дабы обеспечить безопасность [израильских] населённых пунктов на Голанских высотах и граждан Израиля», — сказано в официальном заявлении ЦАХАЛ.
Напомним, что в конце ноября террористы начали наступление в Сирии, захватив несколько городов и вытеснив правительственные войска. Например, боевики овладели городом Хама, а также захватили Алеппо и часть территории в провинции Идлиб. По данным СМИ, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в ночь на 8 декабря покинул Дамаск на грузовом самолёте.
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