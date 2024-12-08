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8 декабря, 05:39

Сирийские террористы выпустили военных преступников из тюрьмы Сейдная

Al Jazeera: Террористы выпустили всех заключённых из тюрьмы Сейдная в Дамаске

Сирийские боевики, захватив тюрьму Сейдная в окрестностях Дамаска, выпустили оттуда всех заключённых. Об этом сообщает Al Jazeera.

Сейдная — это военная тюрьма, контроль над которой до недавних пор сохраняло сирийское правительство. В ней содержалось несколько тысяч заключённых, среди которых были как гражданские активисты, так и представители вооружённой оппозиции.

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Дамаск — одна из древнейших в мире столиц — была сдана боевикам практически без сопротивления. Режим президента Сирии Асада, если не пал, то находится в состоянии клинической смерти, несмотря на недавние обещания политика уничтожить террористов во что бы то ни стало. СМИ утверждают, что он уже покинул страну на грузовом самолёте. А сирийский премьер Мухаммад Гази аль-Джалали объявил, что готов к передаче власти мирным путём.

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Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Владимир Озеров
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