В пригороде Дамаска разрушили статую покойного отца президента Сирии
Антиправительственные демонстранты разрушили статую Хафеза Асада, покойного отца нынешнего президента Сирии Башара Асада, на главной площади в пригороде Джермана, который находится почти в десяти километрах от центра Дамаска, сообщили свидетели события агентству Reuters.
По их информации, протестующие в преимущественно населённом друзами пригороде, которые призывали к свержению Асада, направились к правительственным зданиям в охраняемом полиции районе столицы, где размещены различные подразделения сил безопасности. По словам местного журналиста, они пытались обратиться к сотрудникам служб безопасности с требованием покинуть эту территорию.
Ранее поступила информация о том, что боевики атакуют Пальмиру, откуда ведет путь на Дамаск. Они уже захватили город Эс-Сухне, а также деревни Аль-Кариатайн и Джабаль аль-Гураб. Между тем, канцелярия Башара Асада заверила, что президент страны находится в Дамаске и продолжает работать.
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