В пригороде Дамаска разрушили статую покойного отца президента Сирии

Антиправительственные демонстранты разрушили статую Хафеза Асада, покойного отца нынешнего президента Сирии Башара Асада, на главной площади в пригороде Джермана, который находится почти в десяти километрах от центра Дамаска, сообщили свидетели события агентству Reuters.

По их информации, протестующие в преимущественно населённом друзами пригороде, которые призывали к свержению Асада, направились к правительственным зданиям в охраняемом полиции районе столицы, где размещены различные подразделения сил безопасности. По словам местного журналиста, они пытались обратиться к сотрудникам служб безопасности с требованием покинуть эту территорию.