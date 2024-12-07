«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 18:45

В пригороде Дамаска разрушили статую покойного отца президента Сирии

Антиправительственные демонстранты разрушили статую Хафеза Асада, покойного отца нынешнего президента Сирии Башара Асада, на главной площади в пригороде Джермана, который находится почти в десяти километрах от центра Дамаска, сообщили свидетели события агентству Reuters.

По их информации, протестующие в преимущественно населённом друзами пригороде, которые призывали к свержению Асада, направились к правительственным зданиям в охраняемом полиции районе столицы, где размещены различные подразделения сил безопасности. По словам местного журналиста, они пытались обратиться к сотрудникам служб безопасности с требованием покинуть эту территорию.

ВС Сирии проводят операции в Хомсе, Алеппо и Хаме, террористы несут потери
ВС Сирии проводят операции в Хомсе, Алеппо и Хаме, террористы несут потери

Ранее поступила информация о том, что боевики атакуют Пальмиру, откуда ведет путь на Дамаск. Они уже захватили город Эс-Сухне, а также деревни Аль-Кариатайн и Джабаль аль-Гураб. Между тем, канцелярия Башара Асада заверила, что президент страны находится в Дамаске и продолжает работать.

Обложка ©

X/hisham_alabed

Николь Вербер
  • Новости
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar