ВС Сирии проводят операции в Хомсе, Алеппо и Хаме, террористы несут потери

Сирийские вооружённые силы продолжают свои операции против террористов в провинциях Хомс, Алеппо и Хама, нанося урон боевикам. Эта информация была озвучена в видеообращении главного командования, опубликованном на официальной странице Министерства обороны в социальных сетях.

«Наша доблестная армия продолжает проводить операции в Хомсе, Алеппо и Хаме, нанося потери террористам», — говорится в обращении.

Как уточняется, в ходе операций в Хаме, Хомсе и Дераа была ликвидирована «сотня террористов», а также уничтожены десятки транспортных средств и склады с оружием и боеприпасами.