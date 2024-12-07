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7 декабря, 18:32

ВС Сирии проводят операции в Хомсе, Алеппо и Хаме, террористы несут потери

Сирийские вооружённые силы продолжают свои операции против террористов в провинциях Хомс, Алеппо и Хама, нанося урон боевикам. Эта информация была озвучена в видеообращении главного командования, опубликованном на официальной странице Министерства обороны в социальных сетях.

«Наша доблестная армия продолжает проводить операции в Хомсе, Алеппо и Хаме, нанося потери террористам», — говорится в обращении.

Как уточняется, в ходе операций в Хаме, Хомсе и Дераа была ликвидирована «сотня террористов», а также уничтожены десятки транспортных средств и склады с оружием и боеприпасами.

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Тем временем стало известно, что в Сирии террористические группы атакуют Пальмиру и пытаются вытеснить правительственные войска из города. По данным Al Jazeera, хотя боевые действия ещё не закончены, ситуация складывается не в пользу сирийской армии. Как сообщают СМИ, повстанцы уже захватили некоторые пригороды Пальмиры, а самые интенсивные столкновения происходят в соседней провинции Хомс.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Николь Вербер
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