Террористы штурмуют Пальмиру, откуда открывается дорога на Дамаск

В Сирии террористические группировки штурмуют Пальмиру и пытаются вытеснить из города правительственные войска. Как сообщает Al Jazeera, боевые действия ещё не завершены окончательно, однако ситуация для сирийской армии складывается не в её пользу.

По данным издания, повстанцы уже заняли пригороды Пальмиры, наиболее ожесточённые боестолкновения продолжаются в ближайшей провинции Хомс. Однако турецкое агентство Anadolu настаивает, что бои уже завершились и Пальмира пала под натиском боевиков. Также террористами захвачены город Эс-Сухне, деревни Аль-Кариатайн и Джабаль аль-Гураб. Если информация достоверна, то повстанцам может открыться прямая дорога на Дамаск. В свою очередь Минобороны Сирии сообщило об ударах по боевикам в Хомсе, которые помогает наносить российская авиация.