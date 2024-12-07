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7 декабря, 17:09

Террористы штурмуют Пальмиру, откуда открывается дорога на Дамаск

Al Jazeera: Сирийская Пальмира на грани перехода под контроль террористов

В Сирии террористические группировки штурмуют Пальмиру и пытаются вытеснить из города правительственные войска. Как сообщает Al Jazeera, боевые действия ещё не завершены окончательно, однако ситуация для сирийской армии складывается не в её пользу.

По данным издания, повстанцы уже заняли пригороды Пальмиры, наиболее ожесточённые боестолкновения продолжаются в ближайшей провинции Хомс. Однако турецкое агентство Anadolu настаивает, что бои уже завершились и Пальмира пала под натиском боевиков. Также террористами захвачены город Эс-Сухне, деревни Аль-Кариатайн и Джабаль аль-Гураб. Если информация достоверна, то повстанцам может открыться прямая дорога на Дамаск. В свою очередь Минобороны Сирии сообщило об ударах по боевикам в Хомсе, которые помогает наносить российская авиация.

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Напомним, в конце ноября террористы перешли в наступление в Сирии и заняли ряд городов, вытеснив оттуда правительственные войска. В частности, боевики взяли под контроль город Хама. Также ими захвачены Алеппо и часть территории в провинции Идлиб. При этом уточнялось, что президент Сирии Башар Асад не покидал Дамаск и продолжает управлять страной.

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ТАСС / dpa/picture-alliance

Татьяна Миссуми
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