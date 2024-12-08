Reuters: Асад покинул Дамаск на фоне наступления боевиков

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на грузовом самолёте. Об этом утверждает агентство Reuters со ссылкой на двух офицеров сирийской армии.

Причиной такого решения стало крупное наступление сил повстанцев на позиции правительственных сил в столице САР. По данным арабских телеканалов, боевики достигли центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения.