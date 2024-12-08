CNN: В США считают, что правление Башара Асада может закончиться в ближайшие дни

Чиновники из администрации президента США Джо Байдена внимательно следят за событиями в Сирии и предполагают, что режим Башара Асада может рухнуть уже в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на пять анонимных источников из числа американских официальных лиц.

По их информации, чёткой официальной оценки перспектив Асада пока нет, и мнения по этому вопросу разнятся. Один из источников заявил, что режим Асада может утратить любые остатки влияния уже на следующей неделе.

Другой чиновник, опираясь на данные разведки США, отметил, что успех оппозиционных боевиков объясняется слабым сопротивлением правительственных сил, особенно в районах Алеппо, Идлиба и Хамы. По его мнению, теперь основной вопрос заключается в том, как сирийские власти будут защищать Дамаск.