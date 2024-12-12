Кадыров обещал покарать «400 укронатовцев» за четырёх раненых бойцов караула в Грозном
Кадыров: Чечня отомстит за раненых во время атаки БПЛА по Грозному
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о намерении отомстить киевскому режиму за удар беспилотника по Грозному. По его словам, власти предпримут все меры, чтобы «вэсэушники» ответили за каждого молодого бойца, пострадавшего при попытке атаковать казармы.
«Мы это так не оставим! И только за этих четырёх раненых мы положим 400 укронатовцев», — отметил он у себя в телеграм-канале.
Также глава Чечни сообщил, что взорвавшийся в воздухе беспилотник повредил крышу и выбил стекла, а упавшие обломки спровоцировали небольшой пожар, который был быстро ликвидирован. Он подчеркнул, что здание не получило серьёзных повреждений.
Напомним, жители Грозного сообщили о взрывах в небе над городом в ночь на 12 декабря. Время, когда раздавались хлопки, совпало с моментом детонации беспилотника над казармами. Позднее стало известно, что вражеский дрон упал на здания специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова. В результате ранены четыре бойца караула.
Telegram / Kadyrov_95