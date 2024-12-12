Кадыров обещал покарать «400 укронатовцев» за четырёх раненых бойцов караула в Грозном

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о намерении отомстить киевскому режиму за удар беспилотника по Грозному. По его словам, власти предпримут все меры, чтобы «вэсэушники» ответили за каждого молодого бойца, пострадавшего при попытке атаковать казармы.

«Мы это так не оставим! И только за этих четырёх раненых мы положим 400 укронатовцев», — отметил он у себя в телеграм-канале.

Также глава Чечни сообщил, что взорвавшийся в воздухе беспилотник повредил крышу и выбил стекла, а упавшие обломки спровоцировали небольшой пожар, который был быстро ликвидирован. Он подчеркнул, что здание не получило серьёзных повреждений.