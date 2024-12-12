Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 06:05

Оперштаб Северной Осетии перешёл на круглосуточный режим работы из-за атаки БПЛА

Меняйло: В Моздокском районе Северной Осетии сбили три БПЛА, жертв нет

Оперативный штаб Северной Осетии решил начать работать круглосуточно после атаки беспилотников на Моздокский район. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал глава региона Сергей Меняйло.

«Сегодня ночью в Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты три БПЛА. Жертв и разрушений нет. Оперативный штаб накануне с 23:00 перешёл на круглосуточный режим работы», — информирует глава республики. Он призывает жителей региона сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.

МО: За ночь силы ПВО сбили над Россией 16 украинских БПЛА
МО: За ночь силы ПВО сбили над Россией 16 украинских БПЛА

Ранее ночью в небе над Грозным раздались взрывы. По предварительным данным, грохот был слышен из-за работы системы ПВО. Глава Чеченской Республики Кадыров заявил, что взорвавшийся в воздухе беспилотник выбил стёкла в домах и повредил кровлю.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Владимир Озеров
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar