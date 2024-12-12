Оперштаб Северной Осетии перешёл на круглосуточный режим работы из-за атаки БПЛА
Меняйло: В Моздокском районе Северной Осетии сбили три БПЛА, жертв нет
Оперативный штаб Северной Осетии решил начать работать круглосуточно после атаки беспилотников на Моздокский район. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал глава региона Сергей Меняйло.
«Сегодня ночью в Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты три БПЛА. Жертв и разрушений нет. Оперативный штаб накануне с 23:00 перешёл на круглосуточный режим работы», — информирует глава республики. Он призывает жителей региона сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.
Ранее ночью в небе над Грозным раздались взрывы. По предварительным данным, грохот был слышен из-за работы системы ПВО. Глава Чеченской Республики Кадыров заявил, что взорвавшийся в воздухе беспилотник выбил стёкла в домах и повредил кровлю.
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