МО: За ночь силы ПВО сбили над Россией 16 украинских БПЛА
Вооружённые силы Украины потеряли 16 беспилотников самолётного типа при попытке атаковать цели на территории России в ночь на 12 декабря. Такие данные озвучили в Минобороны РФ.
«Над территорией Курской области уничтожено четыре БПЛА, один — над территорией Чеченской Республики, три — над территорией Республикой Северная Осетия-Алания и восемь — над территорией Республики Крым», — перечислили в ведомстве.
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, сбитый над Грозным БПЛА повредил казармы специального полка полиции, спровоцировав пожар. К счастью, огонь быстро затушили. Ранениями отделались четыре бойца караула.
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