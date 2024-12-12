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Регион
12 декабря, 04:53

МО: За ночь силы ПВО сбили над Россией 16 украинских БПЛА

Вооружённые силы Украины потеряли 16 беспилотников самолётного типа при попытке атаковать цели на территории России в ночь на 12 декабря. Такие данные озвучили в Минобороны РФ.

«Над территорией Курской области уничтожено четыре БПЛА, один — над территорией Чеченской Республики, три — над территорией Республикой Северная Осетия-Алания и восемь — над территорией Республики Крым», — перечислили в ведомстве.

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По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, сбитый над Грозным БПЛА повредил казармы специального полка полиции, спровоцировав пожар. К счастью, огонь быстро затушили. Ранениями отделались четыре бойца караула.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Илья Пушкарев
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