«Жалкая акция»: Рамзан Кадыров высказался о ночной атаке ВСУ на Грозный
Кадыров: Четыре бойца караула ранены после атаки БПЛА на казармы в Грозном
В Грозном украинский беспилотник рухнул на казарменные здания специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова. В результате инцидента четыре бойца караула получили лёгкие ранения. Об этом написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стёкла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьёзных повреждений здание не получило», — добавил глава Чечни.
Место инцидента. Видео © Telegram / Kadyrov_95
Кадыров не исключил, что теперь украинское командование отчитается перед Западом о якобы «грандиозной спецоперации». Именно в этом и состоит смысл столь жалкой акции, подчеркнул он.
«Что же до боевого духа, то подобные попытки только укрепляют нашу веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом», — резюмировал глава ЧР.
Как писал Life.ru, ранее жители Грозного сообщали о взрывах в небе над городом. Время, в которое слышали хлопки, совпадает со временем детонации беспилотника над казармами.
Telegram / Kadyrov_95