«Жалкая акция»: Рамзан Кадыров высказался о ночной атаке ВСУ на Грозный

В Грозном украинский беспилотник рухнул на казарменные здания специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова. В результате инцидента четыре бойца караула получили лёгкие ранения. Об этом написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стёкла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьёзных повреждений здание не получило», — добавил глава Чечни.

Место инцидента. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Кадыров не исключил, что теперь украинское командование отчитается перед Западом о якобы «грандиозной спецоперации». Именно в этом и состоит смысл столь жалкой акции, подчеркнул он.

«Что же до боевого духа, то подобные попытки только укрепляют нашу веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом», — резюмировал глава ЧР.