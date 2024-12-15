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Регион
15 декабря, 04:12

Силы ПВО сбили 15 украинских дронов над регионами России и Чёрным морем

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 15 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По одному дрону сбили над Курской и Белгородской областями, основная масса БПЛА уничтожена над Чёрным морем.

В результате атаки украинского БПЛА на Брянскую область ранен мирный житель
В результате атаки украинского БПЛА на Брянскую область ранен мирный житель

Атаки Киева начались ещё вечером 14 декабря. Тогда за час были сбиты пять летательных устройств в трёх областях и над Чёрным морем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Dmitrenko Ekaterina

Артур Лапсаков
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