Силы ПВО сбили 15 украинских дронов над регионами России и Чёрным морем

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 15 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По одному дрону сбили над Курской и Белгородской областями, основная масса БПЛА уничтожена над Чёрным морем.