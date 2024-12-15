Силы ПВО сбили 15 украинских дронов над регионами России и Чёрным морем
Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 15 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По одному дрону сбили над Курской и Белгородской областями, основная масса БПЛА уничтожена над Чёрным морем.
Атаки Киева начались ещё вечером 14 декабря. Тогда за час были сбиты пять летательных устройств в трёх областях и над Чёрным морем.
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