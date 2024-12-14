ПВО России отразила атаку пяти беспилотников Украины за один час

Средства противовоздушной обороны отразили атаку пяти беспилотников за час в четырёх регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 21:30 до 22:30 мск сбиты два дрона над Курской областью, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и один — над акваторией Черного моря.