ПВО России отразила атаку пяти беспилотников Украины за один час
Средства противовоздушной обороны отразили атаку пяти беспилотников за час в четырёх регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 21:30 до 22:30 мск сбиты два дрона над Курской областью, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и один — над акваторией Черного моря.
Минувшей ночью силы ПВО России уничтожили 37 украинских беспилотников в пяти субъектах страны. Атака в Орловской области закончилась возгоранием на нефтебазе, тушением которого оперативно занимаются соответствующие службы.
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