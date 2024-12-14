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Регион
14 декабря, 19:58

ПВО России отразила атаку пяти беспилотников Украины за один час

Средства противовоздушной обороны отразили атаку пяти беспилотников за час в четырёх регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 21:30 до 22:30 мск сбиты два дрона над Курской областью, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и один — над акваторией Черного моря.

Российская ПВО сбила шесть дронов ВСУ над двумя регионами
Российская ПВО сбила шесть дронов ВСУ над двумя регионами

Минувшей ночью силы ПВО России уничтожили 37 украинских беспилотников в пяти субъектах страны. Атака в Орловской области закончилась возгоранием на нефтебазе, тушением которого оперативно занимаются соответствующие службы.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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