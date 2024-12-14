В Орловской области локализовали возгорание на топливном объекте
Спасатели локализовали возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, начавшееся после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий. К счастью, пострадавших от сегодняшней атаки нет», — написал глава области в телеграм-канале, напомнив, что фотографии и видео с мест происшествий распространять нельзя.
Всего за ночь было уничтожено 11 украинских дронов. Клычков поблагодарил защитников, охраняющих безопасность жителей.
Напомним, о возгорании на топливном объекте губернатор Андрей Клычков сообщил в четвёртом часу ночи. Кроме того, осколками сбитых беспилотников было повреждено остекление нескольких частных домов.
Telegram / МЧС Орловской области