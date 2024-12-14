Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 04:20

В Орловской области локализовали возгорание на топливном объекте

Спасатели локализовали возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, начавшееся после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий. К счастью, пострадавших от сегодняшней атаки нет», — написал глава области в телеграм-канале, напомнив, что фотографии и видео с мест происшествий распространять нельзя.

Всего за ночь было уничтожено 11 украинских дронов. Клычков поблагодарил защитников, охраняющих безопасность жителей.

Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 37 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 37 украинских беспилотников

Напомним, о возгорании на топливном объекте губернатор Андрей Клычков сообщил в четвёртом часу ночи. Кроме того, осколками сбитых беспилотников было повреждено остекление нескольких частных домов.

Обложка ©

Telegram / МЧС Орловской области

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar