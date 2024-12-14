Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 37 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Россией 37 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самые массовые атаки были в Курской области и в Краснодарском крае, где перехватили и сбили по 12 дронов. Ещё семь БПЛА уничтожили над Брянской областью, пять — над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря.
Прошлой ночью над Россией сбили 13 беспилотников. Средства ПВО работали в Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областях.
Обложка ©
VK / Минобороны России