Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 04:17

Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 37 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Россией 37 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самые массовые атаки были в Курской области и в Краснодарском крае, где перехватили и сбили по 12 дронов. Ещё семь БПЛА уничтожили над Брянской областью, пять — над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря.

Топливо загорелось в Орловской области после массированной атаки беспилотников
Топливо загорелось в Орловской области после массированной атаки беспилотников

Прошлой ночью над Россией сбили 13 беспилотников. Средства ПВО работали в Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областях.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Курская область
  • Краснодарский край
  • Брянская область
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar