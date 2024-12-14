Топливо загорелось в Орловской области после массированной атаки беспилотников

Возгорание топлива произошло на объекте инфраструктуры в Орловской области в результате массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной над Орловской областью. В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов», — написал чиновник в телеграм-канале.

На месте находятся оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий атаки. При этом жертв и пострадавших не зафиксировано.