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Регион
14 декабря, 00:31

Топливо загорелось в Орловской области после массированной атаки беспилотников

Возгорание топлива произошло на объекте инфраструктуры в Орловской области в результате массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной над Орловской областью. В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов», — написал чиновник в телеграм-канале.

На месте находятся оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий атаки. При этом жертв и пострадавших не зафиксировано.

В нескольких муниципалитетах Кубани уничтожили украинские беспилотники
В нескольких муниципалитетах Кубани уничтожили украинские беспилотники

Также система противовоздушной обороны этой ночью работает в Брянской области. Там сбито уже семь украинских беспилотников. Пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Артур Лапсаков
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