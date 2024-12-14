В Брянской области сбили семь украинских беспилотников

Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник в телеграм-канале, поблагодарив подразделения ПВО.

По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.