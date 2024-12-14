В Брянской области сбили семь украинских беспилотников
Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник в телеграм-канале, поблагодарив подразделения ПВО.
По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Прошлой ночью силы противовоздушной обороны России сбили 13 беспилотников в Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областях. О разрушениях на земле в Минобороны не уточнили.
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