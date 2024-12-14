Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
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Регион
14 декабря, 00:23

В Брянской области сбили семь украинских беспилотников

Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник в телеграм-канале, поблагодарив подразделения ПВО.

По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.

В нескольких муниципалитетах Кубани уничтожили украинские беспилотники
В нескольких муниципалитетах Кубани уничтожили украинские беспилотники

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны России сбили 13 беспилотников в Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областях. О разрушениях на земле в Минобороны не уточнили.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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