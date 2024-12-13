Силы ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников над четырьмя областями России

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников в четырёх областях России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пять дронов сбито в Курской области, четыре БПЛА ликвидированы в Белгородской области, три — в Ростовской области и один — в Липецкой области.