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Регион
13 декабря, 04:26

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников над четырьмя областями России

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников в четырёх областях России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пять дронов сбито в Курской области, четыре БПЛА ликвидированы в Белгородской области, три — в Ростовской области и один — в Липецкой области.

Мирный житель Белгородской области ранен при атаке украинских БПЛА
Мирный житель Белгородской области ранен при атаке украинских БПЛА

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели бойца самообороны в результате атаки беспилотника. По словам чиновника, память о подвиге солдата навсегда останется в наших сердцах.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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