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Регион
13 декабря, 04:19

Гладков сообщил о гибели бойца самообороны в Белгородчине из-за атаки БПЛА

Боец самообороны погиб в Белгородской области после ночной атаки беспилотника на Теребренское сельское поселение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ночью во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны», — сказал Гладков в видеообращении, выразив соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым бойца.

По словам губернатора, память о его подвиге навсегда останется в наших сердцах.

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Кроме того, из-за атаки беспилотника пострадал мирный житель. Мужчина был доставлен попутным транспортом из села Красная Нива в Октябрьскую районную больницу с множественными осколочными ранениями головы и рук.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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