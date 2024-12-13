Мирный житель Белгородской области ранен при атаке украинских БПЛА
Белгородская область подверглась атаке украинских беспилотников. В результате нападения пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Мужчина был доставлен попутным транспортом из села Красная Нива в Октябрьскую районную больницу с множественными осколочными ранениями головы и рук.
Также в районе посёлка Октябрьский FPV-дрон повредил здание коммерческого объекта. Над посёлком Разумное система ПВО успешно сбила беспилотник.
Ранее Life.ru сообщал, что вооружённые силы Украины потеряли 16 беспилотников самолётного типа при попытке атаковать цели на территории России в ночь на 12 декабря. Один из БПЛА был сбит над Чеченской Республикой. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, сбитый над Грозным БПЛА повредил казармы специального полка полиции, спровоцировав пожар. Ранены четыре бойца караула.
Life.ru