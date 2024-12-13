Мирный житель Белгородской области ранен при атаке украинских БПЛА

Белгородская область подверглась атаке украинских беспилотников. В результате нападения пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Мужчина был доставлен попутным транспортом из села Красная Нива в Октябрьскую районную больницу с множественными осколочными ранениями головы и рук.