За час над Ростовской и Белгородской областями сбили 10 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны вечером 12 декабря отражают атаку ВСУ на российские регионы. В период с 21:00 до 22:00 мск сбиты десять беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Шесть БПЛА уничтожено над Ростовской областью, пять из них — в районе Новошахтинска, писал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Ещё четыре дрона ликвидированы в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в посёлке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль — у транспортного средства разбито лобовое стекло и повреждена левая сторона.