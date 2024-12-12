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Регион
12 декабря, 19:51

За час над Ростовской и Белгородской областями сбили 10 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны вечером 12 декабря отражают атаку ВСУ на российские регионы. В период с 21:00 до 22:00 мск сбиты десять беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Шесть БПЛА уничтожено над Ростовской областью, пять из них — в районе Новошахтинска, писал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Ещё четыре дрона ликвидированы в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в посёлке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль — у транспортного средства разбито лобовое стекло и повреждена левая сторона.

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Ранее Life.ru писал об атаке беспилотников в Северной Осетии. Жертв и разрушений не было. Однако оперативный штаб региона переходил на круглосуточный режим работы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Артур Лапсаков
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