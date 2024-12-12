В России назвали истинную цель попыток ВСУ атаковать Грозный

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Украина пытается использовать атаку беспилотника на казарменные здания специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном для создания пиар-эффекта на Западе.

В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день ищут цели и пытаются обойти систему российской ПВО.

По словам Чепы, Киеву крайне важно получить позитивное освещение своих действий, поскольку они теряют поддержку, которую ранее предоставлял им коллективный Запад и страны НАТО. Депутат подчеркнул, что Украина рассчитывает на то, что западные журналисты и политики обратят внимание на атаку на казарму спецполка.

«Атаки на Брянск и Белгород уже никого не удивляют, а попытка атаковать Грозный — это действительно вызывает интерес», — добавил он.