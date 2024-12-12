В России назвали истинную цель попыток ВСУ атаковать Грозный
Депутат Чепа: Атака БПЛА на казарму спецполка им. Кадырова носит пиар-характер
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Украина пытается использовать атаку беспилотника на казарменные здания специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном для создания пиар-эффекта на Западе.
В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день ищут цели и пытаются обойти систему российской ПВО.
По словам Чепы, Киеву крайне важно получить позитивное освещение своих действий, поскольку они теряют поддержку, которую ранее предоставлял им коллективный Запад и страны НАТО. Депутат подчеркнул, что Украина рассчитывает на то, что западные журналисты и политики обратят внимание на атаку на казарму спецполка.
«Атаки на Брянск и Белгород уже никого не удивляют, а попытка атаковать Грозный — это действительно вызывает интерес», — добавил он.
Напомним, что жители Грозного сообщили о взрывах в небе над городом в ночь на 12 декабря. Время, когда раздавались хлопки, совпало с моментом взрыва беспилотника над казармами. Позднее стало известно, что вражеский дрон упал на здания специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова, в результате чего четыре бойца караула получили ранения.
Kandinsky 3.1 / Life.ru