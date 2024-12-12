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Регион
12 декабря, 09:59

В России назвали истинную цель попыток ВСУ атаковать Грозный

Депутат Чепа: Атака БПЛА на казарму спецполка им. Кадырова носит пиар-характер

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Украина пытается использовать атаку беспилотника на казарменные здания специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном для создания пиар-эффекта на Западе.

В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день ищут цели и пытаются обойти систему российской ПВО.

По словам Чепы, Киеву крайне важно получить позитивное освещение своих действий, поскольку они теряют поддержку, которую ранее предоставлял им коллективный Запад и страны НАТО. Депутат подчеркнул, что Украина рассчитывает на то, что западные журналисты и политики обратят внимание на атаку на казарму спецполка.

«Атаки на Брянск и Белгород уже никого не удивляют, а попытка атаковать Грозный — это действительно вызывает интерес», — добавил он.

Кадыров обещал покарать «400 укронатовцев» за четырёх раненых бойцов караула в Грозном
Кадыров обещал покарать «400 укронатовцев» за четырёх раненых бойцов караула в Грозном

Напомним, что жители Грозного сообщили о взрывах в небе над городом в ночь на 12 декабря. Время, когда раздавались хлопки, совпало с моментом взрыва беспилотника над казармами. Позднее стало известно, что вражеский дрон упал на здания специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова, в результате чего четыре бойца караула получили ранения.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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