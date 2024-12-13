За ночь над Ростовской областью сбили девять беспилотников

Силы ПВО Ростовской области за ночь уничтожили над регионом девять украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Инциденты произошли в Новошахтинске, а также Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушениях на земле нет.