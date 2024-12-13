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Регион
13 декабря, 03:14

За ночь над Ростовской областью сбили девять беспилотников

Силы ПВО Ростовской области за ночь уничтожили над регионом девять украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Инциденты произошли в Новошахтинске, а также Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушениях на земле нет.

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Мирный житель Белгородской области ранен при атаке украинских БПЛА

Атака на Ростовскую область началась вечером 12 декабря. Тогда в районе Новошахтинска сбили сразу пять летательных устройств.

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Артур Лапсаков
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