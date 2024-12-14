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Регион
13 декабря, 23:24

В нескольких муниципалитетах Кубани уничтожили украинские беспилотники

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани беспилотниками, летательные аппараты уничтожены в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. Пострадавших нет», — написал Кондратьев в телеграм-канале, добавив, что на месте работают экстренные и специальные службы.

Жители Орла сообщили о взрывах над городом и звуке пролёта беспилотников
Жители Орла сообщили о взрывах над городом и звуке пролёта беспилотников

Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитом над Крымом беспилотнике. О каких-либо разрушениях на земле не уточнялось.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Артур Лапсаков
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