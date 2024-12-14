В нескольких муниципалитетах Кубани уничтожили украинские беспилотники

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани беспилотниками, летательные аппараты уничтожены в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. Пострадавших нет», — написал Кондратьев в телеграм-канале, добавив, что на месте работают экстренные и специальные службы.