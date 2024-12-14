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Регион
13 декабря, 22:06

Жители Орла сообщили о взрывах над городом и звуке пролёта беспилотников

SHOT: Жители Орла сообщили о сильных взрывах в небе над городом

Несколько сильных взрывов прозвучали в небе над Орлом, пишет SHOT со ссылкой на местных жителей. Предварительно, идёт работа по беспилотникам.

Взрывы люди услышали в районе половины первого ночи, до этого в одном из районов слышали характерный звук пролёта БПЛА. По предварительным данным, они могли направляться в сторону нефтебазы, однако никаких пожаров в этом районе сейчас нет. Официальной информации пока не было.

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Минувшей ночью силы ПВО работали в четырёх регионах России, суммарно сбив 13 беспилотников. Атакам подверглись Курская, Белгородская, Ростовская и Липецкая области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Артур Лапсаков
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