Жители Орла сообщили о взрывах над городом и звуке пролёта беспилотников
SHOT: Жители Орла сообщили о сильных взрывах в небе над городом
Несколько сильных взрывов прозвучали в небе над Орлом, пишет SHOT со ссылкой на местных жителей. Предварительно, идёт работа по беспилотникам.
Взрывы люди услышали в районе половины первого ночи, до этого в одном из районов слышали характерный звук пролёта БПЛА. По предварительным данным, они могли направляться в сторону нефтебазы, однако никаких пожаров в этом районе сейчас нет. Официальной информации пока не было.
Минувшей ночью силы ПВО работали в четырёх регионах России, суммарно сбив 13 беспилотников. Атакам подверглись Курская, Белгородская, Ростовская и Липецкая области.
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