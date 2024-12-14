Жители Орла сообщили о взрывах над городом и звуке пролёта беспилотников

Несколько сильных взрывов прозвучали в небе над Орлом, пишет SHOT со ссылкой на местных жителей. Предварительно, идёт работа по беспилотникам.

Взрывы люди услышали в районе половины первого ночи, до этого в одном из районов слышали характерный звук пролёта БПЛА. По предварительным данным, они могли направляться в сторону нефтебазы, однако никаких пожаров в этом районе сейчас нет. Официальной информации пока не было.