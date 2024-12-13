Над Крымом сбили беспилотник ВСУ
Российские системы ПВО предотвратили очередной украинский удар, сбив беспилотник ВСУ в небе над территорией Крыма. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«13 декабря около 15:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. БПЛА уничтожен над территорией Республики Крым», — отчитались в оборонном ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ленинградской области был уничтожен разведывательный беспилотник в районе распределительного перевалочного комплекса «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», который занимается отгрузкой нефтепродуктов. Предполагается, что он вёл съёмку данного комплекса. Обломки сбитого БПЛА упали в воды Финского залива. По некоторым данным, шпионский аппарат могли запустить из Финляндии.
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