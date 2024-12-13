Над Крымом сбили беспилотник ВСУ

Российские системы ПВО предотвратили очередной украинский удар, сбив беспилотник ВСУ в небе над территорией Крыма. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«13 декабря около 15:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. БПЛА уничтожен над территорией Республики Крым», — отчитались в оборонном ведомстве.