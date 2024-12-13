Сбитый в Ленобласти шпионский беспилотник могли запустить из Финляндии
Уничтоженный в Ленинградской области беспилотник-шпион мог быть запущен с территории Финляндии. Как пишет SHOT, речь идёт о дроне «Баба Яга» или Mavic 3 Pro. Судя по всему, аппарату увеличили мощность аккумуляторов, что позволило довести радиус полёта до 35 километров.
На данный момент рассматриваются три версии, откуда была запущена вражеская «птичка»: Финляндия, Россия и акватория Финского залива. Устройство вело съёмку нефтяных объектов и передавало данные противнику.
Напомним, накануне поздно вечером разведывательный беспилотник был уничтожен в Ленинградской области в районе распределительного перевалочного комплекса «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», который занимается отгрузкой нефтепродуктов. Никто не пострадал.