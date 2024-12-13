Сбитый в Ленобласти шпионский беспилотник могли запустить из Финляндии

Уничтоженный в Ленинградской области беспилотник-шпион мог быть запущен с территории Финляндии. Как пишет SHOT, речь идёт о дроне «Баба Яга» или Mavic 3 Pro. Судя по всему, аппарату увеличили мощность аккумуляторов, что позволило довести радиус полёта до 35 километров.