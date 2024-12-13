Беспилотник сбит над нефтяным терминалом «ЛУКойла» в Финском заливе
Беспилотник сбит в районе распределительного комплекса «ЛУКойла» в Ленобласти
Разведывательный беспилотник уничтожен в Ленинградской области в районе распределительного перевалочного комплекса «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», который занимается отгрузкой нефтепродуктов. Об этом узнал SHOT.
По информации журналистов, беспилотник-шпион сбили над нефтяным терминалом накануне в районе 23 часов. Предположительно, он вёл съёмку комплекса. Обломки сбитого БПЛА упали в акватории Финского залива. Никто не пострадал.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что силы ПВО во Владимирской области сбили четыре украинских беспилотника ранним утром 13 декабря. При этом за ночь атаки БПЛА были отражены в четырёх областях страны.
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