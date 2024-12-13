Беспилотник сбит над нефтяным терминалом «ЛУКойла» в Финском заливе

Разведывательный беспилотник уничтожен в Ленинградской области в районе распределительного перевалочного комплекса «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», который занимается отгрузкой нефтепродуктов. Об этом узнал SHOT .

По информации журналистов, беспилотник-шпион сбили над нефтяным терминалом накануне в районе 23 часов. Предположительно, он вёл съёмку комплекса. Обломки сбитого БПЛА упали в акватории Финского залива. Никто не пострадал.