Минобороны доложило о предотвращении украинского удара по Владимирской области
ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над территорией Владимирской области
Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре украинских беспилотника над территорией России, в этот раз аппараты сбиты во Владимирской области. О предотвращении удара отчиталось Минобороны РФ.
«В период с 5.05 до 5.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО четыре украинских БПЛА уничтожены над территорией Владимирской области», — докладывает ведомство.
При этом за ночь украинские военные пытались атаковать четыре области России. Сбито 13 беспилотников ВСУ. Пять дронов уничтожено в Курской области, четыре БПЛА – в Белгородской области, три — в Ростовской области и один — в Липецкой области.
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