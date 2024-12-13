Минобороны доложило о предотвращении украинского удара по Владимирской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре украинских беспилотника над территорией России, в этот раз аппараты сбиты во Владимирской области. О предотвращении удара отчиталось Минобороны РФ.

«В период с 5.05 до 5.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО четыре украинских БПЛА уничтожены над территорией Владимирской области», — докладывает ведомство.