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Регион
13 декабря, 07:03

Владимирский губернатор приехал на место атаки 4 БПЛА и сообщил о возгорании

Авдеев: При атаке беспилотников на Владимирскую область никто не пострадал

Над Петушкинским районом Владимирской области были сбиты четыре беспилотника. Жертв и разрушений не было, однако падение дрона вызвало возгорания, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своём телеграм-канале.

«Над Петушинским районом около 5:05–5:40 утра сбиты 4 беспилотных летательных аппарата. При падении БПЛА возникли небольшие возгорания вне жилой зоны. Жертв и разрушений нет. С раннего утра нахожусь на месте, провожу заседание оперативного штаба», — проинформировал губернатор.

Он отметил, что местные власти обсуждают вопрос об ограничении движения людей, а также о возможной эвакуации жителей на время ликвидации последствий падения беспилотника.

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Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что силы ПВО во Владимирской области сбили четыре украинских беспилотника ранним утром 13 декабря. При этом за ночь атаки БПЛА были отражены в четырёх областях страны.

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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Владимир Озеров
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