Владимирский губернатор приехал на место атаки 4 БПЛА и сообщил о возгорании

Над Петушкинским районом Владимирской области были сбиты четыре беспилотника. Жертв и разрушений не было, однако падение дрона вызвало возгорания, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своём телеграм-канале.

«Над Петушинским районом около 5:05–5:40 утра сбиты 4 беспилотных летательных аппарата. При падении БПЛА возникли небольшие возгорания вне жилой зоны. Жертв и разрушений нет. С раннего утра нахожусь на месте, провожу заседание оперативного штаба», — проинформировал губернатор.