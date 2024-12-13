ВСУ наводят «‎истеричный шмон» после взрывов на важном военном объекте под Харьковом

Российские войска атаковали военные объекты в пригороде Харькова. Местные жители услышали удары и заметили взрывы, сообщает координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В пригород Харькова в направлении города Дергачи в половине первого ночи был прилёт. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в направлении райавтодора», – отметил он, добавив, что в той области находится здание бывшего мясокомбината, которое сейчас используют военные.

Также стало известно об ударах по городу Чугуеву, после которых у украинских военных началась истерика. Предположительно удар пришёлся на аэродром в микрорайоне «Авиатор». Переполошенные солдаты ВСУ начали останавливать прохожих и проверять мобильные телефоны. Также в соседних районах Зачугуевка и Преображенка запустили машины с СБУ и полицией.