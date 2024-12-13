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Регион
13 декабря, 06:07

ВСУ наводят «‎истеричный шмон» после взрывов на важном военном объекте под Харьковом

Подполье: ВС России атаковали бывший комбинат под Харьковом

Российские войска атаковали военные объекты в пригороде Харькова. Местные жители услышали удары и заметили взрывы, сообщает координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В пригород Харькова в направлении города Дергачи в половине первого ночи был прилёт. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в направлении райавтодора», – отметил он, добавив, что в той области находится здание бывшего мясокомбината, которое сейчас используют военные.

Также стало известно об ударах по городу Чугуеву, после которых у украинских военных началась истерика. Предположительно удар пришёлся на аэродром в микрорайоне «Авиатор». Переполошенные солдаты ВСУ начали останавливать прохожих и проверять мобильные телефоны. Также в соседних районах Зачугуевка и Преображенка запустили машины с СБУ и полицией.

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Ранее сообщалось, что также слышны взрывы в Харьковской и Ивано-Франковской областях Украины. Что конкретно произошло и куда пришёлся удар — неизвестно. В стране работает воздушная тревога. Она звучит в 14 областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev

Наталья Афонина
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