Сирены воздушной тревоги взвыли по всей Украине на фоне сообщений о пусках «Калибров»

Воздушная тревога объявлена утром 13 декабря на всей территории Украины на фоне сообщений о запуске высокоточных крылатых ракет «Калибр» по объектам ВСУ. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной.

По данным ресурса, сирены сработали в Киеве и 16 регионах Украины, а в 8:21 мск воздушная тревога зазвучала в Ровненской, Хмельницкой, Закарпатской и Волынской областях на западе страны. Таким образом, тревога охватила территорию всей страны.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев тем временем пишет об ударах ракетам «Калибр». Точные цели назвать он пока затрудняется. Но подпольщик отмечает, что у украинских военных паника.