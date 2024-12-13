Мощный удар по военному аэродрому с подземным складом вызвал землетрясение на Украине
Армия России нанесла ночью удар по военному аэродрому в Староконстантинове
Российские силы ударили ночью по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, предположительно поражён подземный склад. Об этом информирует координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«На аэродроме много арочных укрытий и подземных хранилищ. Взрывом, вероятно, попали в склад под землёй. Сопротивление из Староконстантинова сообщает, что по ощущениям взрыв был очень мощным, чувствовался в домах в другом конце города в районе «Октябрьский городок». Но был негромким», – добавил представитель подполья.
По сведениям сопротивления, взрыв был похож на землетрясение. Лебедев при этом отметил, что, несмотря на регулярные удары по военному аэродрому, силы ВСУ продолжают использовать его.
Ранее стало известно, что украинский генштаб выражает недовольство по поводу темпов мобилизации, поскольку количество добровольцев не удовлетворяет потребности ВСУ в личном составе. В окружении главкома Александра Сырского настаивают на необходимости усовершенствования законодательства. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подмечает, что если количество потерь в рядах ВСУ будет сохранять свои высокие показатели, то армия противника истощится.
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