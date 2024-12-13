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Регион
13 декабря, 05:43

Мощный удар по военному аэродрому с подземным складом вызвал землетрясение на Украине

Армия России нанесла ночью удар по военному аэродрому в Староконстантинове

Российские силы ударили ночью по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, предположительно поражён подземный склад. Об этом информирует координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«На аэродроме много арочных укрытий и подземных хранилищ. Взрывом, вероятно, попали в склад под землёй. Сопротивление из Староконстантинова сообщает, что по ощущениям взрыв был очень мощным, чувствовался в домах в другом конце города в районе «Октябрьский городок». Но был негромким», – добавил представитель подполья.

По сведениям сопротивления, взрыв был похож на землетрясение. Лебедев при этом отметил, что, несмотря на регулярные удары по военному аэродрому, силы ВСУ продолжают использовать его.

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Ранее стало известно, что украинский генштаб выражает недовольство по поводу темпов мобилизации, поскольку количество добровольцев не удовлетворяет потребности ВСУ в личном составе. В окружении главкома Александра Сырского настаивают на необходимости усовершенствования законодательства. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подмечает, что если количество потерь в рядах ВСУ будет сохранять свои высокие показатели, то армия противника истощится.

Обложка ©

Pixabay / oohajo

Андрей Бражников
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