Мощный удар по военному аэродрому с подземным складом вызвал землетрясение на Украине

«На аэродроме много арочных укрытий и подземных хранилищ. Взрывом, вероятно, попали в склад под землёй. Сопротивление из Староконстантинова сообщает, что по ощущениям взрыв был очень мощным, чувствовался в домах в другом конце города в районе «Октябрьский городок». Но был негромким», – добавил представитель подполья.