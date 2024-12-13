NYT заявила о наступлении ВС России максимальными с 2022 года темпами и прорыве позиций ВСУ
NYT сообщила о прорыве Армией России «ослабленных» украинских позиций ВСУ в ДНР
Армия России продвигается в Донбассе максимальными с 2022 года темпами, идёт прорыв через позиции ВСУ, «ослабленные нехваткой войск». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков и карту, основанную на спутниковых снимках и кадрах с фронта.
По сведениям инсайдеров NYT, российские силы продвинулись к югу от Покровска (Красноармейска), где они могут обойти основные оборонительные рубежи ВСУ по более открытой местности. Военный аналитик из группы Black Bird Эмиль Кастехельми объяснил изданию, что темпы наступления Армии РФ «ускоряются с каждым месяцем». С сентября по ноябрь российские войска взяли под свой контроль более 600 квадратных миль (около 1554 кв. км) территорий. А до конца года могут быть освобождены ещё 200-300 квадратных миль (примерно 518-777 кв. км), прогнозирует эксперт.
Ранее стало известно, что генштаб Вооружённых Сил Украины выражает недовольство по поводу темпов мобилизации, поскольку количество добровольцев не удовлетворяет потребности армии в личном составе. В окружении главкома ВСУ Александра Сырского обсуждается необходимость усовершенствования законодательства. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечает, что если количество потерь в рядах ВСУ будет сохранять свои высокие показатели, то армия противника истощится.
Минобороны РФ