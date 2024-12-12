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Регион
12 декабря, 11:05

Генштаб ВСУ недоволен темпами «могилизации» и требует больше «мяса»

«Телеграф»: Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации

Генштаб Вооружённых Сил Украины выражает недовольство по поводу темпов мобилизации, поскольку количество добровольцев не удовлетворяет потребности армии в личном составе, сообщает украинское издание «Телеграф».

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В Генштабе признают, что число добровольно привлечённых граждан для нужд фронта недостаточно. На начало декабря более 4 тысяч человек ежемесячно заключают контракт на прохождение военной службы. В октябре и ноябре воспользовались возможностью рекрутинга более 2 тысяч человек, а разрешение на службу для заключённых добавило в ряды ВСУ ещё 6 тысяч военнослужащих.

В окружении главкома ВСУ Александра Сырского поднимается вопрос о необходимости усовершенствования мобилизационного законодательства, однако пока неясно, какие изменения нужны. Издание отмечает, что заменить «бусификацию» (принудительную мобилизацию) нечем, и за 10 лет государственная система не смогла выстроить эффективную модель мобилизации и учёта всех граждан.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что если количество потерь в рядах украинской армии будет сохранять свои высокие показатели, то ВСУ истощатся. Это может подтолкнуть Киев к снижению мобилизационного порога до 18 лет, полагает представитель Кремля.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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