Киев подает новый сигнал о готовности обсудить возможность размещения западных войск на своей территории. Вице-премьер Украины Ирина Стефанишина в интервью изданию Politico отметила, что «Украина открыта для обсуждения любых тем», отвечая на вопрос о возможности принятия западных миротворцев.

Она подчеркнула, что ключевой целью Киева остается вступление в НАТО и выразила критику в адрес Германии, которая с 2008 года противится этому процессу.

«Я не вижу никаких оправданий для такой позиции. Работать со страной, которая не имеет оснований для негативного отношения, очень сложно», — заявила Стефанишина

Она также добавила, что «обсуждать членство в последние минуты работы администрации [Байдена] затруднительно», и предложила, что «лучший способ наладить диалог — это встретиться с президентом Трампом».