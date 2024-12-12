Украина заявила о готовности обсуждать размещение иностранных войск на своей территории
Стефанишина дала понять, что Киев готов к обсуждению размещения западных войск
Киев подает новый сигнал о готовности обсудить возможность размещения западных войск на своей территории. Вице-премьер Украины Ирина Стефанишина в интервью изданию Politico отметила, что «Украина открыта для обсуждения любых тем», отвечая на вопрос о возможности принятия западных миротворцев.
Она подчеркнула, что ключевой целью Киева остается вступление в НАТО и выразила критику в адрес Германии, которая с 2008 года противится этому процессу.
«Я не вижу никаких оправданий для такой позиции. Работать со страной, которая не имеет оснований для негативного отношения, очень сложно», — заявила Стефанишина
Она также добавила, что «обсуждать членство в последние минуты работы администрации [Байдена] затруднительно», и предложила, что «лучший способ наладить диалог — это встретиться с президентом Трампом».
Ранее Зеленский заявил, что хочет позвонить пока ещё президенту США Джо Байдену для обсуждения вопроса вступления Украины в НАТО. Глава киевского режима счёл, что обсуждать этот вопрос с избранным лидером Штатов Дональдом Трампом «нет смысла».
Kandinsky 3.1 / Life.ru