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12 декабря, 09:29

Украина заявила о готовности обсуждать размещение иностранных войск на своей территории

Стефанишина дала понять, что Киев готов к обсуждению размещения западных войск

Киев подает новый сигнал о готовности обсудить возможность размещения западных войск на своей территории. Вице-премьер Украины Ирина Стефанишина в интервью изданию Politico отметила, что «Украина открыта для обсуждения любых тем», отвечая на вопрос о возможности принятия западных миротворцев.

Она подчеркнула, что ключевой целью Киева остается вступление в НАТО и выразила критику в адрес Германии, которая с 2008 года противится этому процессу.

«Я не вижу никаких оправданий для такой позиции. Работать со страной, которая не имеет оснований для негативного отношения, очень сложно», — заявила Стефанишина

Она также добавила, что «обсуждать членство в последние минуты работы администрации [Байдена] затруднительно», и предложила, что «лучший способ наладить диалог — это встретиться с президентом Трампом».

Зеленский готов торговаться за гарантии НАТО хотя бы для части Украины
Зеленский готов торговаться за гарантии НАТО хотя бы для части Украины

Ранее Зеленский заявил, что хочет позвонить пока ещё президенту США Джо Байдену для обсуждения вопроса вступления Украины в НАТО. Глава киевского режима счёл, что обсуждать этот вопрос с избранным лидером Штатов Дональдом Трампом «нет смысла».

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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