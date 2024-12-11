Зеленский готов торговаться за гарантии НАТО хотя бы для части Украины

Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News заявил о готовности вести переговоры по поводу гарантий НАТО хотя бы не для всей территории Украины. Он отметил, что Киев стремится получить приглашение в альянс, которое будет действовать в рамках международно признанных границ страны.

Зеленский подчеркнул, что действия альянса могут стать предметом переговоров и должны охватывать те территории, которые Украина контролирует и будет контролировать в будущем. Он также добавил, что Украина не намерена вовлекать военные силы НАТО в конфликт.