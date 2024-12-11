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Регион
11 декабря, 12:47

Зеленский готов торговаться за гарантии НАТО хотя бы для части Украины

Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News заявил о готовности вести переговоры по поводу гарантий НАТО хотя бы не для всей территории Украины. Он отметил, что Киев стремится получить приглашение в альянс, которое будет действовать в рамках международно признанных границ страны.

Зеленский подчеркнул, что действия альянса могут стать предметом переговоров и должны охватывать те территории, которые Украина контролирует и будет контролировать в будущем. Он также добавил, что Украина не намерена вовлекать военные силы НАТО в конфликт.

Зеленский хочет обсудить приглашение в НАТО с европейской контактной группой
Зеленский хочет обсудить приглашение в НАТО с европейской контактной группой

Ранее Зеленский заявил, что хочет позвонить пока ещё президенту США Джо Байдену для обсуждения вопроса вступления Украины в НАТО. Глава киевского режима счёл, что обсуждать этот вопрос с избранным лидером Штатов Дональдом Трампом «нет смысла».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Dmytro Larin

Алексей Берковиц
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