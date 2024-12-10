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Регион
10 декабря, 14:37

Зеленский хочет обсудить приглашение в НАТО с европейской контактной группой

Владимир Зеленский собирается поднять вопрос вступления Украины в НАТО на заседании европейской контактной группы. Об этом сообщил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква.

«Одним из вопросов такой встречи будет, безусловно, и вопрос получения заявки на членство, и вопрос гарантии безопасности для Украины до момента вступления в НАТО», — цитирует «РБК-Украина» Жовкву.

Также будет обсуждаться и тема военной поддержки Киева.

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А ранее Зеленский заявил, что хочет позвонить пока ещё президенту США Джо Байдену для обсуждения вопроса вступления Украины в НАТО. Глава киевского режима счёл, что обсуждать этот вопрос с избранным лидером Штатов Дональдом Трампом «нет смысла».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Александра Вишнякова
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