Зеленский хочет обсудить приглашение в НАТО с европейской контактной группой

Владимир Зеленский собирается поднять вопрос вступления Украины в НАТО на заседании европейской контактной группы. Об этом сообщил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква.

«Одним из вопросов такой встречи будет, безусловно, и вопрос получения заявки на членство, и вопрос гарантии безопасности для Украины до момента вступления в НАТО», — цитирует «РБК-Украина» Жовкву.

Также будет обсуждаться и тема военной поддержки Киева.