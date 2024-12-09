Зеленский позвонит Байдену, потому что клянчить приглашение в НАТО у Трампа — «бессмысленно»
Зеленский надеется успеть получить приглашение в НАТО, пока Байден у власти
Владимир Зеленский планирует провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить возможность приглашения Украины в НАТО. Он подчеркнул, что обсуждать этот вопрос с избранным президентом Дональдом Трампом «нет смысла», поскольку Трамп ещё не занимает высший государственный пост.
«Я собираюсь связаться с президентом Байденом в ближайшее время, если у него будет возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о НАТО, так как его позиция имеет большое значение. Обсуждать это с Трампом нецелесообразно, поскольку он пока не в Белом доме и не может влиять на ситуацию», — отметил Зеленский.
Он также признал, что Украина на данный момент не может стать членом альянса, но надеется получить само приглашение и дальнобойные системы вооружения, такие как ATACMS, Taurus и Storm Shadow.
Кроме того, он выразил готовность рассмотреть предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины как временную альтернативу членству в альянсе.
«Мы можем подумать над предложением [Макрона], однако нам нужно чётко понимать, когда Украина станет частью ЕС и НАТО», — заключил нелегитимный главарь киевского режима.
Ранее министр обороны Украины отчитался о ситуации на фронте перед Пентагоном. В посте о проведённой встрече Киев утверждает, что получил от Ллойда Остина обещание предоставить ВСУ все необходимые средства для эффективной борьбы с Россией.
EPA/MOHAMMED BADRA