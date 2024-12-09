Владимир Зеленский планирует провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить возможность приглашения Украины в НАТО. Он подчеркнул, что обсуждать этот вопрос с избранным президентом Дональдом Трампом «нет смысла», поскольку Трамп ещё не занимает высший государственный пост.

«Я собираюсь связаться с президентом Байденом в ближайшее время, если у него будет возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о НАТО, так как его позиция имеет большое значение. Обсуждать это с Трампом нецелесообразно, поскольку он пока не в Белом доме и не может влиять на ситуацию», — отметил Зеленский.

Он также признал, что Украина на данный момент не может стать членом альянса, но надеется получить само приглашение и дальнобойные системы вооружения, такие как ATACMS, Taurus и Storm Shadow.

Кроме того, он выразил готовность рассмотреть предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины как временную альтернативу членству в альянсе.

«Мы можем подумать над предложением [Макрона], однако нам нужно чётко понимать, когда Украина станет частью ЕС и НАТО», — заключил нелегитимный главарь киевского режима.