Шеф Пентагона раскрыл сумму, которую Киев получил от союзников с начала СВО

США с начала российской спецоперации поставили Украине военной помощи на 62 миллиарда долларов. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Общий объём поддержки в сфере безопасности, предоставленный Украине с февраля 2022 превышает $62 млрд», — сказал он на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.

Другие союзники Киева предоставили за тот же период порядка 57 млрд долларов. Таким образом, продолжил Остин, общий объём помощи Украине составляет порядка 119 млрд долларов.