«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 23:53

Шеф Пентагона раскрыл сумму, которую Киев получил от союзников с начала СВО

Шеф Пентагона Остин: Объём помощи от США Украине с начала СВО составил $62 млрд

США с начала российской спецоперации поставили Украине военной помощи на 62 миллиарда долларов. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Общий объём поддержки в сфере безопасности, предоставленный Украине с февраля 2022 превышает $62 млрд», — сказал он на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.

Другие союзники Киева предоставили за тот же период порядка 57 млрд долларов. Таким образом, продолжил Остин, общий объём помощи Украине составляет порядка 119 млрд долларов.

Пентагон раскрыл содержимое пакета военной помощи Киеву почти на миллиард долларов
Пентагон раскрыл содержимое пакета военной помощи Киеву почти на миллиард долларов

Также на форуме Остин заявил, что бюджет США на оборону в 2025 году вырастет до 841 млрд долларов. По его словам, Вашингтон готов увеличить траты более чем на 100 млрд долларов по сравнению с оценками 2021 года.

Обложка ©

X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar