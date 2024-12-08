Шеф Пентагона раскрыл сумму, которую Киев получил от союзников с начала СВО
Шеф Пентагона Остин: Объём помощи от США Украине с начала СВО составил $62 млрд
США с начала российской спецоперации поставили Украине военной помощи на 62 миллиарда долларов. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
«Общий объём поддержки в сфере безопасности, предоставленный Украине с февраля 2022 превышает $62 млрд», — сказал он на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.
Другие союзники Киева предоставили за тот же период порядка 57 млрд долларов. Таким образом, продолжил Остин, общий объём помощи Украине составляет порядка 119 млрд долларов.
Также на форуме Остин заявил, что бюджет США на оборону в 2025 году вырастет до 841 млрд долларов. По его словам, Вашингтон готов увеличить траты более чем на 100 млрд долларов по сравнению с оценками 2021 года.