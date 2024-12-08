Остин заявил о росте расходов США на оборону на 100 млрд долларов

Бюджет США на оборону в 2025 году составит 841 миллиард долларов. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, Вашингтон готов увеличить траты более чем на 100 млрд долларов по сравнению с оценками 2021 года.

«Последний акт о финансировании национальной обороны поддерживает историческое финансирование министерства в 841 миллиард долларов», — сказал Остин на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.

Глава американского Минобороны уточнил, что рост оборонных расходов необходим для поддержания военного потенциала США из-за значительных вызовов, которые исходят от Китая, России, Ирана, КНДР и террористических организаций.