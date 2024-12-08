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7 декабря, 23:12

Остин заявил о росте расходов США на оборону на 100 млрд долларов

Остин: Бюджет на оборону США в 2025 году вырастет до $841 млрд

Бюджет США на оборону в 2025 году составит 841 миллиард долларов. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, Вашингтон готов увеличить траты более чем на 100 млрд долларов по сравнению с оценками 2021 года.

«Последний акт о финансировании национальной обороны поддерживает историческое финансирование министерства в 841 миллиард долларов», — сказал Остин на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.

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Глава американского Минобороны уточнил, что рост оборонных расходов необходим для поддержания военного потенциала США из-за значительных вызовов, которые исходят от Китая, России, Ирана, КНДР и террористических организаций.

Ранее президент США Джо Байден отчитался перед Конгрессом о нахождении в Европе 80 тысяч американских военнослужащих. Солдаты находятся там с целью «успокоения союзников» и «сдерживания дальнейшей российской агрессии», уточнил глава Белого дома.

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X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Артур Лапсаков
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