Байден заявил о нахождении в Европе 80 тысяч солдат США для сдерживания России
Байден проинформировал Конгресс о нахождении в Европе 80 тысяч солдат США
Президент США Джо Байден. Обложка © X / President Biden
Президент США Джо Байден сообщил Конгрессу, что в странах Европы размещено около 80 тысяч американских военнослужащих. В его письме руководству обеих палат говорится, что солдаты находятся там с целью «успокоения союзников» и «сдерживания дальнейшей российской агрессии».
«Около 80 тысяч военнослужащих вооружённых сил США направлены или развёрнуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — отметил Байден.
Стоит отметить, что соответствующее уведомление американский лидер регулярно направляет законодателям в июне и декабре.
Ранее Госдеп объявил, что Украина получит от США ещё один пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. Поставка пройдёт через механизм PDA, то есть напрямую со складов Пентагона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что администрация уходящего президента США Джо Байдена делает всё, чтобы не дать конфликту на Украине замедлиться, поэтому, выделяя новые пакеты помощи Киеву, она и дальше подливает масло в огонь.