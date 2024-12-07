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7 декабря, 00:52

Байден заявил о нахождении в Европе 80 тысяч солдат США для сдерживания России

Байден проинформировал Конгресс о нахождении в Европе 80 тысяч солдат США

Президент США Джо Байден. Обложка © X / President Biden

Президент США Джо Байден. Обложка © X / President Biden

Президент США Джо Байден сообщил Конгрессу, что в странах Европы размещено около 80 тысяч американских военнослужащих. В его письме руководству обеих палат говорится, что солдаты находятся там с целью «успокоения союзников» и «сдерживания дальнейшей российской агрессии».

«Около 80 тысяч военнослужащих вооружённых сил США направлены или развёрнуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — отметил Байден.

Стоит отметить, что соответствующее уведомление американский лидер регулярно направляет законодателям в июне и декабре.

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Ранее Госдеп объявил, что Украина получит от США ещё один пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. Поставка пройдёт через механизм PDA, то есть напрямую со складов Пентагона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что администрация уходящего президента США Джо Байдена делает всё, чтобы не дать конфликту на Украине замедлиться, поэтому, выделяя новые пакеты помощи Киеву, она и дальше подливает масло в огонь.

Артём Гапоненко
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