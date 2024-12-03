Госдеп объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн

Украина получит от США ещё один пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. Поставка пройдёт через механизм PDA, то есть напрямую со складов Пентагона. Соответствующий анонс сделал глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

«Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов Министерства обороны», — подчеркнул дипломат в соцсети X, не огласив подробностей о составе пакета.