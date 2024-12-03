Госдеп объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн
Украина получит от США ещё один пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. Поставка пройдёт через механизм PDA, то есть напрямую со складов Пентагона. Соответствующий анонс сделал глава Госдепартамента Энтони Блинкен.
«Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов Министерства обороны», — подчеркнул дипломат в соцсети X, не огласив подробностей о составе пакета.
По данным американских СМИ, в пакет войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, противотанковое вооружение, беспилотники и переносные зенитные комплексы. Также системы ПВО Киеву 2 декабря пообещал передать канцлер Германии Олаф Шольц. Ещё Германия отправит Украине танки Leopard 1 и БПЛА.
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