Киев получит от Германии новый пакет военной помощи на €650 млн

Германия направит Украине пакет военной помощи объёмом 650 миллионов евро. По словам представители Минобороны ФРГ Митко Мюллера, туда войдут системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотники.

«Системы [IRIS-T] SLS и SLM, которые мы включили в долгосрочные списки, и по ним мы ожидаем поставок ещё в этом году. Речь далее идёт о боевых машинах, в частности, о танках Leopard-1, дронах — разведывательных и первой партии ударных», — сказал он журналистам на брифинге, добавив, что в пакет включена также зимняя одежда. Его слова приводит Tagesspiegel.

Также туда войдёт вооружение, о котором говорилось ещё в октябре, добавил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. Тогда речь шла о планах оказания военной поддержки общим размером 1,4 миллиарда евро: две системы IRIS-T, десять танков Leopard 1A5, десятки танков других типов и несколько тысяч ракет.