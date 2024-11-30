«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 11:47

Украина попросила срочной помощи у пяти стран после массированных ударов возмездия

Украина попросила электроэнергии у Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии

Российский истребитель Су-57. Фото © Telegram / «ПАО «ОАК»

Российский истребитель Су-57. Фото © Telegram / «ПАО «ОАК»

Из-за нехватки электроэнергии после ударов 28 ноября Киев обратилась за помощью к пяти странам — Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Об этом объявила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

«На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии общим объемом 11 747 МВт·ч и мощностью 1165 МВт», — заявили в Минэнерго и снова призвали украинцев экономить.

Согласно данным ведомства, энергетики уже возобновили питание для почти 343 тысяч потребителей на Украине. Там призвали граждан к рациональному и экономному потреблению электроэнергии. Украинцев просят не включать одновременно мощные бытовые электроприборы, дабы энергосистема страны оставалась в стабильном состоянии.

Как Россия выключила Украину 28 ноября. Что известно о массированных ударах возмездия
Как Россия выключила Украину 28 ноября. Что известно о массированных ударах возмездия

Напомним, что из-за российских ударов возмездия на Украине 28 ноября вводили четыре очереди отключения света. В ответ на атаки западными ракетами по территории России наша Армия отправила в Незалежную 90 ракет и 100 беспилотников. В результате этого было поражено 17 военных целей.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar