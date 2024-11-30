Украина попросила срочной помощи у пяти стран после массированных ударов возмездия

Из-за нехватки электроэнергии после ударов 28 ноября Киев обратилась за помощью к пяти странам — Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Об этом объявила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

«На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии общим объемом 11 747 МВт·ч и мощностью 1165 МВт», — заявили в Минэнерго и снова призвали украинцев экономить.