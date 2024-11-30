Украина попросила срочной помощи у пяти стран после массированных ударов возмездия
Украина попросила электроэнергии у Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии
Российский истребитель Су-57. Фото © Telegram / «ПАО «ОАК»
Из-за нехватки электроэнергии после ударов 28 ноября Киев обратилась за помощью к пяти странам — Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Об этом объявила пресс-служба Министерства энергетики Украины.
«На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии общим объемом 11 747 МВт·ч и мощностью 1165 МВт», — заявили в Минэнерго и снова призвали украинцев экономить.
Согласно данным ведомства, энергетики уже возобновили питание для почти 343 тысяч потребителей на Украине. Там призвали граждан к рациональному и экономному потреблению электроэнергии. Украинцев просят не включать одновременно мощные бытовые электроприборы, дабы энергосистема страны оставалась в стабильном состоянии.
Напомним, что из-за российских ударов возмездия на Украине 28 ноября вводили четыре очереди отключения света. В ответ на атаки западными ракетами по территории России наша Армия отправила в Незалежную 90 ракет и 100 беспилотников. В результате этого было поражено 17 военных целей.